натяжные потолки ульяновск
5-й светильник - в подарок!
Услуга фирмы Craft натяжные потолки Ульяновск – это изготовление и монтаж натяжных потолков различной сложности из высококачественных полотен. Мы устанавливаем натяжные потолки в Ульяновске и на территории области, за счёт компании выезжаем на замеры с образцами материала, консультируем по подбору полотен и светильников, по дизайну потолков и по другим вопросам.
Не знаете, где купить натяжные потолки по цене производителя? Фирма Крафт будет рада нашему сотрудничеству! Позвоните менеджеру, напишите в WhatsApp или в почту, или отправьте с сайта форму заявки. Специалист расскажет о нашей работе, ответит на все Ваши вопросы и примерно рассчитает, сколько стоит натяжной потолок в Ульяновске с установкой в конкретное помещение.
Выбирайте параметры потолка
получите расчет стоимости + полезный подарок!
Подробности у менеждера
Многопрофильная компания Craft помимо изготовления натяжных конструкций выполняет профессиональный ремонт квартир под ключ. Заказывая у нас эту услугу, можете также заказать натяжные потолки под ключ нашего изготовления и получить на них привлекательные скидки. У нас собственное производство натяжных потолков и прямые, хорошо отлаженные связи с поставщиками полотен и комплектующих, поэтому мы не завышаем цены на натяжные потолки и гарантируем высокое качество их изготовления и монтажа. Стоимость установки натяжного потолка рассчитывается отдельно для каждого помещения.Подробнее
Наша фирма изготавливает и устанавливает рулонные шторы, а также горизонтальные и вертикальные жалюзи на пластиковые окна. Для проведения ремонта квартир мы разработаем дизайн проект. В нём будут детально проработаны интерьеры помещений, для оформления которых мы часто используем жалюзи и рольшторы. Мы изготавливаем жалюзи различной конструкции, в том числе «блэкаут» и «зебра». Устанавливаем готовые изделия в квартирах, частных домах и офисах, даём рекомендации по их выбору, а после окончания монтажа проконсультируем по вопросам ухода и правильной эксплуатации.Подробнее
подробности у мастера при замере
В наличии большой выбор светильников для натяжных потолков по оптовым ценам + каждый 5-ый светильник в подарок
Мы выполняем изготовление и монтаж натяжных потолков и оказываем дополнительные услуги. Например, если для Вас актуальна проблема повышенного шума с верхнего этажа, мы установим натяжные потолки с шумоизоляцией. Подберём оптимальные материалы для конкретной базовой потолочной поверхности и выполним их монтаж. Хотите заказать натяжной потолок с оригинальным внешним видом? Услуга натяжной потолок Ульяновск по Вашему желанию может включать разработку дизайна, мы подберём светильники и предложим интересные варианты подсветки с учётом интерьера помещения. Наконец, если Вы случайно повредили полотно, мы выполним его замену или ремонт натяжного потолка. Если Вас затопили верхние соседи, мы сольём воду, снимем полотно для просушки, после чего установим его на место.
приедем, произведем замер, рассчитаем стоимость
у нас есть большой каталог готовых решений
подберем оптимальный вариант освещения для вашего помещения
выполним установку потолка в срок без пыли и грязи
Звонок или заявка с сайта
Фиксированный расчет стоимости по телефону
Назначение даты замера
Монтаж
Раскрой потолка
Замеры и заключение договора