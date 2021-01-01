Запись на замер

consent Cогласен на обработку персональных данных
Калькулятор Whatsapp
phone 8(8422)71-12-12
Написать в Whatsapp
menu
Калькулятор Whatsapp
phone 8(967)771-12-12
close
Калькулятор Whatsapp
phone 8(967)771-12-12
Написать в Whatsapp
place Ульяновск, Крымова, 67
Правила сайта

натяжные потолки ульяновск

от 199 руб/м2
При заказе потолка, каждый
5-й светильник - в подарок!

Услуга фирмы Craft натяжные потолки Ульяновск – это изготовление и монтаж натяжных потолков различной сложности из высококачественных полотен. Мы устанавливаем натяжные потолки в Ульяновске и на территории области, за счёт компании выезжаем на замеры с образцами материала, консультируем по подбору полотен и светильников, по дизайну потолков и по другим вопросам.
Не знаете, где купить натяжные потолки по цене производителя? Фирма Крафт будет рада нашему сотрудничеству! Позвоните менеджеру, напишите в WhatsApp или в почту, или отправьте с сайта форму заявки. Специалист расскажет о нашей работе, ответит на все Ваши вопросы и примерно рассчитает, сколько стоит натяжной потолок в Ульяновске с установкой в конкретное помещение.

готовы предложить разные варианты потолков

матовые натяжные потолки
Матовые
от 199 руб/м2
сатиновые натяжные потолки
Сатиновые
от 199 руб/м2
глянцевые натяжные потолки
Глянцевые
от 199 руб/м2
натяжные потолки световые линии
Световые линии
по смете
парящие натяжные потолки
Парящие
по смете
бесщелевые натяжные потолки
Бесщелевые
от 600 руб/м2
двухуровневые натяжные потолки
Двух-уровневые
от 1000 р/м2
тканевые натяжные потолки
Тканевые
от 700 руб/м2
натяжные потолки с фотопечатью
С фотопечатью
от 800 руб/м2
натяжные потолки звездное небо
Звездное небо
по смете
натяжные потолки с перфорацией
С перфорацией
по смете
натяжные потолки дабл вижн
Double vision
по смете

Сколько стоит натяжной потолок?

Выбирайте параметры потолка
получите расчет стоимости + полезный подарок!

Узнать стоимость

работаем с проверенными материалами мировых производителей

натяжные потолки msd натяжные потолки ctn натяжные потолки malpensa натяжные потолки clipso натяжные потолки pongs

варианты готовых решений натяжных потолков

натяжные потолки в спальню
в спальню
Тип: матовый
Площадь: 15 м2
Углы: 6шт
Освещение: светильники, 6шт + люстра
8 400 руб.
Рассчитать такой же
натяжные потолки на кухню
на кухню
Тип: сатин
Площадь: 8 м2
Углы: 6шт
Освещение: светильники, 6шт
5 100 руб.
Рассчитать такой же
натяжные потолки в зал
в гостиную
Тип: глянцевый
Площадь: 16 м2
Углы: 6шт
Освещение: светильники, 6шт + люстра
8 100 руб.
Рассчитать такой же
натяжные потолки в ванной
в санузел
Тип: сатин
Площадь: 2 м2
Углы: 6шт
Освещение: светильники, 2шт
3 900 руб.
Рассчитать такой же
Все готовые решения

подберем лучший вариант потолка для вас! запишитесь на бесплатный замер!

рассрочка на натяжные потолки в ульяновске

рассрочка до 3-х месяцев без % удобные условия от компании

Подробности у менеждера

мы готовы оказать широкий спектр услуг

ремонт квартир ульяновск
Ремонт квартир под ключ

Многопрофильная компания Craft помимо изготовления натяжных конструкций выполняет профессиональный ремонт квартир под ключ. Заказывая у нас эту услугу, можете также заказать натяжные потолки под ключ нашего изготовления и получить на них привлекательные скидки. У нас собственное производство натяжных потолков и прямые, хорошо отлаженные связи с поставщиками полотен и комплектующих, поэтому мы не завышаем цены на натяжные потолки и гарантируем высокое качество их изготовления и монтажа. Стоимость установки натяжного потолка рассчитывается отдельно для каждого помещения.

Подробнее
Рулонные шторы и жалюзи

Наша фирма изготавливает и устанавливает рулонные шторы, а также горизонтальные и вертикальные жалюзи на пластиковые окна. Для проведения ремонта квартир мы разработаем дизайн проект. В нём будут детально проработаны интерьеры помещений, для оформления которых мы часто используем жалюзи и рольшторы. Мы изготавливаем жалюзи различной конструкции, в том числе «блэкаут» и «зебра». Устанавливаем готовые изделия в квартирах, частных домах и офисах, даём рекомендации по их выбору, а после окончания монтажа проконсультируем по вопросам ухода и правильной эксплуатации.

Подробнее
рулонные шторы и жалюзи

Мы отвечаем в whatsapp

  • Любая консультация по Вашим вопросам
  • Предварительный расчет стоимости
  • Заявка на выезд мастера
Whatsapp

дополнительные услуги

чистый монтаж
чистый монтаж
индивидуально
чистый монтаж
индивидуально
ремонт потолка
ремонт потолка
индивидуально
ремонт потолка
индивидуально
слив воды
слив воды с потолка
от 1200 руб
слив воды
от 1200 руб
утопление люстры
утопление люстры
от 1000 руб
утопление люстры
от 1000 руб
шумоизоляция
шумоизоляция потолка
от 900 руб
шумоизоляция
от 900 руб
вклейка термокольца
вклейка термокольца
индивидуально
вклейка термокольца
индивидуально
монтаж освещения
монтаж освещения на потолке
индивидуально
монтаж освещения
индивидуально
дизайн потолков
дизайн натяжных потолков
индивидуально
дизайн потолков
индивидуально
при заказе комплекса услуг - индивидуальная скидка!

подробности у мастера при замере

Светильники для натяжных потолков
Светильники для натяжных потолков
Светильники в натяжные потолки
освещение для потолков
светильники в потолок
виды светильников для потолков
светильники для потолка купить
Светильники для натяжных потолков купить

В наличии большой выбор светильников для натяжных потолков по оптовым ценам + каждый 5-ый светильник в подарок

Мы выполняем изготовление и монтаж натяжных потолков и оказываем дополнительные услуги. Например, если для Вас актуальна проблема повышенного шума с верхнего этажа, мы установим натяжные потолки с шумоизоляцией. Подберём оптимальные материалы для конкретной базовой потолочной поверхности и выполним их монтаж. Хотите заказать натяжной потолок с оригинальным внешним видом? Услуга натяжной потолок Ульяновск по Вашему желанию может включать разработку дизайна, мы подберём светильники и предложим интересные варианты подсветки с учётом интерьера помещения. Наконец, если Вы случайно повредили полотно, мы выполним его замену или ремонт натяжного потолка. Если Вас затопили верхние соседи, мы сольём воду, снимем полотно для просушки, после чего установим его на место.

скидки до 15% на натяжные потолки

новоселам и пенсионерам

Все акции

посмотрите примеры наших работ

натяжные потолки фото работ фото и примеры натяжных потолков пример потолков пример натяжных потолков фото установки натяжнго потолка пример монтажа потолка
монтаж потолка фото установка натяжного потолка фото фото и пример потолка фото работ по установке натяжного потолка фото потолков в Ульяновске фотографии натяжных потолков
фото натяжных потолков в Ульяновске
монтаж потолка фото
натяжные потолки фото работ
монтаж потолка фото ульяновск
фото и пример потолка
фото натяжного потолка установка
Перейти в портфолио

преимущества работы с нами

бесплатный замер натяжных потолков
бесплатный замер

приедем, произведем замер, рассчитаем стоимость

готовые решения натяжных потолков
подберем решение

у нас есть большой каталог готовых решений

освещение для потолков
рассчитаем освещение

подберем оптимальный вариант освещения для вашего помещения

монтаж и замер потолков
оперативный монтаж

выполним установку потолка в срок без пыли и грязи

отзывы клиентово нашей компании

отзывы о натяжных потолках отзывы о потолках в ульяновске отзывы об установке натяжных потолков
Все отзывы

мы предлагаемпростую схему работы

заявка на потолки

Звонок или заявка с сайта

1-2 мин
расчет стоимости потолков

Фиксированный расчет стоимости по телефону

5-7 мин
замер натяжных потолков

Назначение даты замера

2-3 мин
монтаж натяжных потолков

Монтаж

2-3 часа (комната)
раскрой потолка

Раскрой потолка

1-3 дня
договор на натяжные потолки

Замеры и заключение договора

до 30 мин